Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου: Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας και των Δυτικών για τον τερματισμό του πολέμου

0

«Ληστεία η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν «κάποιες ενδείξεις» ότι είναι διατεθειμένη να δεσμευθεί σε διάλογο.

«Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό που λέω πάντα: είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που παρουσίασα τον προηγούμενο Ιούνιο στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Πούτιν αναφερόταν σε ομιλία που είχε κάνει πριν 18 μήνες στην οποία είχε ζητήσει από το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τις τέσσερες επαρχίες που ελέγχει εν μέρει η Ρωσία και επιδιώκει να τις προσαρτήσει. Εξάλλου ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν αισθάνεται «υπεύθυνος» για τους θανάτους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον θάνατο ανθρώπων διότι δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο Κίεβο.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών να μην χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία, αλλά να της προσφέρουν δάνειο από ευρωπαϊκούς πόρους, ο Ρώσος πρόεδρος είπε: «ο όρος κλοπή δεν είναι κατάλληλος. Κλοπή είναι η κρυφή ιδιοποίηση περιουσίας, αλλά στην περίπτωση της χώρας μας προσπαθούν να το κάνουν ανοικτά. Πρόκειται για κλοπή μέρα μεσημέρι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η κλοπή; Διότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για τους ληστές».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Ουκρανίας και της Δύσης σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δέχθηκε να κάνει «συμβιβασμούς».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, πρώτα απ’ όλα των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους», τόνισε ο κ. Πούτιν.