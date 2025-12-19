Ο αποκαλούμενος «ήρωας του Μπόνταϊ» έλαβε μια επιταγή άνω του ενός εκατ. ευρώ από χρήματα που συγκέντρωσαν πολίτες

0

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ παραμένει στο νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ένας άνδρας που πιστώνεται ότι έσωσε ζωές επειδή αφόπλισε έναν από τους δύο φερόμενους ως δράστες κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έλαβε σήμερα μια επιταγή άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,4 εκατομμύρια ευρώ), αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεισέφεραν σε ιστότοπο δωρεών.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν επιτεθεί σε έναν από τους δράστες από πίσω, αρπάζοντας το όπλο του και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Τραυματίστηκε από σφαίρες από το όπλο του δεύτερου δράστη και παραμένει στο νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Άχμεντ, μουσουλμάνος και πατέρας δύο παιδιών, παρέλαβε μια υπέρογκη επιταγή στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο St. George από τον Ζάκερι Ντερενιόφσκι, influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδιοργανωτή της σελίδας GoFundMe, όπως φαίνεται από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι παγκοσμίως συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή αντισταθμιστικού κεφαλαίου Μπιλ Άκμαν, ο οποίος έδωσε 99.999 δολάρια Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας και ο πρωθυπουργός της πολιτείας επισκέφθηκαν τον Άχμεντ στο νοσοκομείο για να επαινέσουν την γενναιότητά του.

Όταν του παραδόθηκε η επιταγή, ο Άχμεντ εμφανίζεται στο βίντεο να ρωτάει: «Το αξίζω;», με τον Ντερενιόφσκι να απαντά «κάθε σεντ».

43 yaşındaki manav, kahramanlığıyla dünya gündeminde ilk sırayı aldı Suriyeli Ahmed Al Ahmed'in Sidney'deki terör eyleminde saldırganı etkisiz hale getirdiği anların görüntüleri viral oldu pic.twitter.com/qJMGHBqOno — DW Türkçe (@dw_turkce) December 15, 2025

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους ανθρώπους που συνεισέφεραν στη δωρεά, ο Άχμεντ απάντησε: «Να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι. Και να ξεχάσουν όλα τα δεινά... και να συνεχίσουν να σώζουν ζωές».

«Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από καρδιάς, επειδή ήταν μια ωραία μέρα, όλοι απολάμβαναν τη γιορτή, με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι, όλοι ήταν χαρούμενοι και αξίζουν, αξίζουν να απολαύσουν», είπε ο ίδιος, υψώνοντας το τραυματισμένο χέρι του στον αέρα.

«Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο, η καλύτερη χώρα στον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να καθίσουμε να παρακολουθούμε - φτάνει πια. Ο Θεός ας προστατεύει την Αυστραλία. Αυστραλός, Αυστραλός, Αυστραλός».

Ο ιδιοκτήτης καπνοπωλείου δεν είπε τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα. Ο 43χρονος Άχμεντ έφυγε από την πόλη καταγωγής του στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας πριν από σχεδόν 20 χρόνια για να αναζητήσει εργασία στην Αυστραλία.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Χανούκα, στην περίφημη παραλία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι την επίθεση διέπραξαν ένας 50χρονος πατέρας, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς, και ο 24χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.