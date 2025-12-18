«Πόλεμος» στις Βρυξέλλες: Φωτιές και χημικά, χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στους δρόμους – Δείτε βίντεο

0

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι Βρυξέλλες το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες έφτασαν στην πόλη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Στους δρόμους επικράτησε ένταση, καθώς διαδηλωτές άναψαν φωτιές σε βαρέλια και απέκλεισαν την κυκλοφορία, ενώ υπήρξαν και συγκρούσεις, με συγκεντρωμένους να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών.

Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν φωτιές σε βαρέλια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αγρότες που κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ τους, ενώ σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι συγκρούσεις.

🚨🇪🇺 Meanwhile in Brussels, Belgium Estimates that well over 10,000 farmers across multiple EU Countries are all protesting this week. Thousands of Farmers have descended on the European Union HQ in Brussels - and now the Police are fighting them using water cannons. The EU… pic.twitter.com/e5kqgRadr6 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 18, 2025

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με την Copa-Cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.