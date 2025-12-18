«Πόλεμος» στις Βρυξέλλες: Φωτιές και χημικά, χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στους δρόμους – Δείτε βίντεο

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι Βρυξέλλες το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες έφτασαν στην πόλη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.
Στους δρόμους επικράτησε ένταση, καθώς διαδηλωτές άναψαν φωτιές σε βαρέλια και απέκλεισαν την κυκλοφορία, ενώ υπήρξαν και συγκρούσεις, με συγκεντρωμένους να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών.
Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν φωτιές σε βαρέλια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αγρότες που κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ τους, ενώ σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι συγκρούσεις.
Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με την Copa-Cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.