Στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεών τους προχώρησαν Γαλλία και Κύπρος

Μακρόν και Χριστοδουλίδης υπέγραψαν σήμερα στο Παρίσι Στρατηγική Κοινή Δήλωση

Στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων τους προχώρησαν Γαλλία και Κύπρος οι Πρόεδροι των οποίων, Μακρόν και Χριστοδουλίδης υπέγραψαν σήμερα στο Παρίσι μια Στρατηγική Κοινή Δήλωση.

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η σημερινή του παρουσία στο Παρίσι, κατά την τελευταία στάση της περιοδείας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μόλις 16 ημέρες πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι τυχαία.

«Η Γαλλία είναι ένας μακροχρόνιος, αξιόπιστος και στενός εταίρος τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δύο χώρες μας συνδέονται με κοινές αξίες και συμφέροντα, μια κοινή στρατηγική προοπτική και ένα κοινό όραμα για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Σήμερα είναι, επίσης, μια ιστορική ημέρα για τις διμερείς μας σχέσεις. Η υπογραφή της Στρατηγικής Κοινής Δήλωσης και του σχεδίου δράσης της σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας, αυτό της αποφασιστικής και φιλόδοξης στρατηγικής εταιρικής σχέσης», συνέχισε πρόεδρος της Κύπρου προσθέτοντας ότι με τη Στρατηγική Κοινή Δήλωση, οι δύο χώρες δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να αναβαθμίσουν τη διμερή συνεργασία σε ένα νέο επίπεδο μέσω μιας δομής και ενός μηχανισμού προσανατολισμένου στα αποτελέσματα, που εστιάζει σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου είπε στη συνέχεια ότι συζήτησαν με το Γάλλο πρόεδρο για το Ουκρανικό όπου επιβεβαίωσαν «τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία και την άμυνά της, την εδαφική της ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της». Συζήτησαν, επίσης, για τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις, όπως είπε, «μας επηρεάζουν σημαντικά και όπου δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εμπλακούμε περισσότερο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως στρατηγικοί παράγοντες».

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη μακροχρόνια παρουσία της Total και τις σημαντικές ανακαλύψεις της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ταυτόχρονα, στον τομέα της άμυνας υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων υπουργείων άμυνας μας, συμπεριλαμβανομένου πλέον και του πλαισίου του μηχανισμού ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνέχισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εργάζονται για την υπογραφή μιας συμφωνίας SOFA πολύ σύντομα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες της Κύπρου να γίνει πλήρες μέλος της ζώνης Σένγκεν το 2026, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής σήμερα από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών επιστολής προθέσεων προς τον σκοπό αυτό.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Μακρόν για τη μακροχρόνια θέση αρχών της Γαλλίας στο κυπριακό πρόβλημα, προσθέτοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία σήμερα για να ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη νομοθεσία, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, ενώ συζήτησε επίσης τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Γαλλία ως το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που είναι επίσης μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Είναι πεποίθησή μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας αυτή τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, διαθέτει τα μέσα για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση για όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 'Αγκυρα θα τηρήσει το συμφωνηθέν πλαίσιο που ορίζεται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ και, φυσικά, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε, εκφράζοντας, επίσης, την επιθυμία να καλωσορίσει σύντομα τον Γάλλο Πρόεδρο στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα σύμβολο της εμπιστοσύνης που έχει δείξει η Κύπρος στη Γαλλία.Πρόσθεσε ότι η συνεργασία με την Κύπρο στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας είναι σημαντική για τη δράση της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή, καθώς τα γαλλικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν περίπου 20 επισκέψεις σε λιμάνια της Κύπρου κάθε χρόνο και οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών συμμετέχουν σε πολυάριθμες κοινές ασκήσεις, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για την ελευθερία και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε η Γαλλία σχετικά με την απομάκρυνση των υπηκόων της στη Μέση Ανατολή μέσω κυπριακού εδάφους, όπως συνέβη τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μακρόν, οι σημερινές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη περιλάμβαναν πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Συρία, καθώς και θέματα μετανάστευσης, ενέργειας και περιφερειακής συνεργασίας.

Πρόσθεσε ότι είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του Λιβάνου, το οποίο είναι σημαντικό και για τις δύο.

Αναφερόμενος στην επικείμενη προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η Γαλλία γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στην Κύπρο για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα διεκδικήσει τα δικά της συμφέροντα και τη στρατηγική της αυτονομία.

«Οι δύο χώρες μας μοιράζονται το ίδιο όραμα για μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις, τις απειλές για την ασφάλεια από ανέλεγκτους ανταγωνιστές, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την εξωτερική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που επηρεάζει τις βιομηχανίες μας, τις απειλές για τις δημοκρατίες μας και τη νεολαία μας, που κυμαίνονται από εκλογικές παρεμβάσεις έως την προστασία των παιδιών στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», υπογράμμισε.

Εξέφρασε, επίσης, την υποστήριξη της Γαλλίας στις πρωτοβουλίες της Κύπρου για την καλύτερη ενσωμάτωση της Μεσογείου και την τοποθέτησή της στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, όχι μόνο σε σχέση με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου, αλλά και με το σύνολο των ακτών της Μεσογείου.