0

Η Ουάσινγκτον υιοθετεί την θέση του Κρεμλίνου

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. ΟΙ Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.