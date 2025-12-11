Παραιτήθηκε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

0

Ο πρωθυπουργός Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτηση του λίγα λεπτά πριν το κοινοβούλιο προχωρήσει σε ψηφοφορία για πρόταση μομφής

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Το βράδυ της Τετάρτης, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, εν μέσω καταγγελιών για εκτεταμένη διαφθορά.

Στη Σόφια, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία κοντά στη βουλή, το κυβερνητικό μέγαρο και το προεδρικό μέγαρο.

Με λέιζερ, προέβαλαν πάνω στο κτίριο του κοινοβουλίου τις λέξεις «Παραίτηση», «Μαφία Έξω» και «Δίκαιες Εκλογές», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Εκτιμήσεις των μέσων ενημέρωσης, βασισμένες σε εναέριες λήψεις με drone, ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές ξεπερνούσαν τις 100.000, ενώ άλλες αναφορές έκαναν λόγο για έως και 150.000 συγκεντρωμένους στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Σόφιας συμμετείχαν επίσης στις κινητοποιήσεις, οι οποίες –σύμφωνα με τους διοργανωτές– ξεπέρασαν αριθμητικά τις περσινές, που είχαν συγκεντρώσει πάνω από 50.000 άτομα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 25 μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας, μεταξύ των οποίων η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, το Βελίκο Τίρνοβο και το Ράζγκραντ.

Στη Φιλιππούπολη, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Saedinenie, κρατώντας μεγάλες βουλγαρικές σημαίες και υψώνοντας αντικυβερνητικά πανό.

Στο Μπουργκάς, περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δημαρχείο, παρουσιάζοντας τα αιτήματά τους με σκίτσα και βίντεο σε γιγαντοοθόνη.

Βούλγαροι του εξωτερικού συμμετείχαν επίσης, με συγκεντρώσεις σε Βρυξέλλες, Λονδίνο, Βερολίνο, Βιέννη, Ζυρίχη και Νέα Υόρκη.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την παραίτηση της κυβέρνησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Επιπλέον, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους στη Σόφια και άλλες μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας στις αρχές του Δεκεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τον προϋπολογισμό του 2026, τον πρώτο που συντάχθηκε σε ευρώ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου.