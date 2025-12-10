H Μπιγιονσέ μεταξύ των τιμώμενων προσώπων στο γκαλά του Met της Νέας Υόρκης

0

Θα γίνει τον Μάιο

Η τραγουδίστρια Μπιγιονσέ θα συμπροεδρεύσει του ετήσιου γκαλά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης τον επόμενο Μάιο, στο πλευρό της ηθοποιού Νικόλ Κίντμαν και της κορυφαίας τενίστριας Βένους Ουίλιαμς, ανακοίνωσε σήμερα το ίδρυμα.

Όπως κάθε χρόνο από το 1995, η πάπισσα της μόδας Άννα Γουίντουρ, η οποία προσφάτως αποσύρθηκε από την ηγεσία της αμερικανικής Vogue, θα προεδρεύσει επίσης της εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί την 4η Μαΐου.

Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που η Beyoncé θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί αυτής της εκδήλωσης, γνωστής για τη συμμετοχή διάσημων προσωπικοτήτων που αναμετρώνται η μία με την άλλη με τις λαμπερές και πολλές φορές ακραίες τους εμφανίσεις με την υπογραφή μεγάλων οίκων μόδας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η 44χρονη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το περασμένο καλοκαίρι την περιοδεία της "Cowboy Carter Tour", όπως ονομάστηκε από το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο τιμήθηκε ως άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Γκράμι. Θαυμαστές της και παρατηρητές αναμένουν ένα νέο εγχείρημα το 2026.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Saint-Laurent Άντονι Βακαρέλο, η ηθοποιός Ζόε Κράβιτς, οι τραγουδίστριες Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Doja Cat και η Γαλλίδα Yseult είναι μεταξύ των διασημοτήτων που θα πλαισιώσουν τη φετινή δεξίωση.

Αυτό το γκαλά στοχεύει να χρηματοδοτήσει το "Costume Institute" του Met, που παρουσιάζει με αυτήν την ευκαιρία μία έκθεση με τίτλο "Costume Art", η οποία εξετάζει τη θέση του ρούχου μέσα στην ιστορία της τέχνης.