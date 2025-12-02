Έφοδος της αστυνομίας σε υπηρεσία της ΕΕ στο Βέλγιο για υπόθεση απάτης – Τρεις προσαγωγές

0

Οι έρευνες διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Οι αρχές προσήγαγαν τρεις υπόπτους και πραγματοποίησαν έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service) και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που σχετίζεται με πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους διπλωμάτες που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Οι έρευνες — οι οποίες διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή δικαστή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου — διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως μεταδίδει το Politico.

Οι βελγικές Aρχές ερευνούν τη Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι έφοδοι αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Euractiv.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «ισχυρές υποψίες» ότι οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» παραβιάστηκαν όταν «εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι οι έφοδοι συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του βραχίονα εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ.