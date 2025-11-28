Παραιτήθηκε το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι λόγω της έρευνας για διαφθορά στην Ουκρανία

0

Ο Γέρμακ ήταν ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πανίσχυρος επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ο οποίος ηγείτο της ομάδας διαπραγματευτών της Ουκρανίας στις αγχώδεις ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Άντριι Γερμάκ παραιτήθηκε και ότι θα εξετάσει την αντικατάστασή του αύριο Σάββατο.

Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια έχει παγιδεύσει ανώτερους αξιωματούχους, τροφοδοτώντας μια εκτεταμένη δημόσια οργή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται».