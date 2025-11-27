Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία

0

«Η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τον πόλεμο αν ο ουκρανικός στρατός δεν αποχωρήσει»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

«Η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με τον πόλεμο αν ο ουκρανικός στρατός δεν αποχωρήσει»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».