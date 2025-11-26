Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου μια μέρα πριν από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων

0

Στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο

Μέλη των στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων της Γουινέας-Μπισάου ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα ότι έχουν «τον πλήρη έλεγχο της χώρας», ότι «αναστέλλουν την εκλογική διαδικασία» και κλείνουν τα σύνορα, μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή σε αυτή την γνωστή για τα πραξικοπήματα χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, αυτόπτες μάρτυρες και μμε ανέφεραν σφοδρούς πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της εκλογικής επιτροπής της χώρας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Εσωτερικών. Εκατοντάδες άνθρωποι πεζοί και σε οχήματα εγκατέλειψαν την περιοχή αναζητώντας καταφύγιο.

Αργότερα στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή νωρίς το απόγευμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα, Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στην πόλη.