Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες εν μέσω κλιμάκωσης

Μια αντιπροσωπεία από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έφθασε στο Κάιρο για συνομιλίες, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές από το αεροδρόμιο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, ηγείται της αντιπροσωπείας. Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ με επίκεντρο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πρόσφατη κλιμάκωση, παρά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε τη 10η Οκτωβρίου, όπως και στη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να πλήττει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα πως η χώρα του θα κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να εμποδίσει την αύξηση της ισχύος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Συνεχίζουμε να πλήττουμε την τρομοκρατία σε πολλά μέτωπα», δήλωσε, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβούλιου του.

Επανειλημμένα περιστατικά βίας στη Λωρίδα της Γάζας προκαλούν ανησυχία σχετικά με την ισχύ της εύθραυστης εκεχειρίας. Χθες, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως απάντησε σε παλαιστινιακές παραβιάσεις της εκεχειρίας και επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων του, που εξακολουθούν και ελέγχουν πάνω από το 50% του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για έναν νεκρό χθες σε ένα ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, με το Ισραήλ να ανακοινώνει νέες επιδρομές στα νότια και ανατολικά.

«Αυτήν την εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τον Λίβανο και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να εμποδίσουμε τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την ικανότητά της να μας απειλεί. Αυτό επίσης κάνουμε στη Λωρίδα της Γάζας. Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς δεν σταματά να την παραβιάζει και εμείς ενεργούμε ανάλογα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

«Έχουν υπάρξει πολλές απόπειρες εκ μέρους τους (της Χαμάς) να διεισδύσουν στο έδαφός μας πέραν της κίτρινης ζώνης και να προσπαθήσουν να τραυματίσουν τους στρατιώτες μας. Το αποτρέψαμε αυτό με πολλή ισχύ και αντιδράσαμε επίσης και τους κάναμε να πληρώσουν ένα πολύ βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.