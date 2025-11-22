Θολό το τοπίο για ειρήνευση στην Ουκρανία – Οι Ρώσοι περιμένουν νέα συνάντηση Πούτιν και Τραμπ

0

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τους Αμερικανούς για τον τερματισμό του πολέμου

Τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το "δεξί χέρι" του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν-Τραμπ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε μια συνέντευξη στο κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», επισήμανε.

Ο Ριαμπκόφ ανέφερε πως οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν «παγώσει» και οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί.

Οι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν την τελευταία φορά στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, όμως δεν κατάφεραν να παράγουν οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση ή την παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ένα μετέπειτα σχέδιο να συναντηθούν στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε σε μια συνεχή βάση. Έχουμε παγιωμένες δομές και κανάλια. Όλοι αυτοί οι δίαυλοι δεν είναι ορατοί ούτε μπορούν να ακουστούν, δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως, όμως το γεγονός παραμένει πως τα πάντα λειτουργούν σωστά».

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης πως η πρόοδος στο να καθιερωθεί ο διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι «εντυπωσιακή».

Ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε επιπλέον το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ με επίκεντρο την πυρηνική σταθερότητα, λέγοντας πως η Μόσχα δεν προτίθεται να πιέσει το Πεκίνο προς αυτήν την κατεύθυνση, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών και της στρατηγικής σταθερότητας», τόνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν έχει λάβει επίσημες προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, είπε πως ο Πούτιν είχε αναφερθεί στην προοπτική μιας διμερούς πυρηνικής αποκλιμάκωσης και ότι η Κίνα θα προστίθετο σε αυτήν την προσπάθεια.