O πάπας Λέων προσευχήθηκε στον τάφο του Αγίου Φραγκίσκου

«Το 2026 θα γιορτάσουμε τα 800 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου, φτωχού, ταπεινού αυτού αγίου», τόνισε ο ποντίφικας

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' επισκέφθηκε, σήμερα, την βασιλική της Ασίζης, όπου προσευχήθηκε στην κρύπτη με τον τάφο του Αγίου Φραγκίσκου. «Για μένα αποτελεί ευλογία, το ότι μπόρεσα να έρθω εδώ, σ' αυτό τον άγιο χώρο. Πλησιάζουμε τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου. Μας δίνεται, λοιπόν η ευκαιρία να προετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε αυτό τον μεγάλο, ταπεινό, φτωχό άγιο, ενώ ο κόσμος αναζητά μηνύματα ελπίδας», τόνισε ο ποντίφικας.

Παρά την κακοκαιρία, ο πάπας έγινε δεκτό από μεγάλο αριθμό πιστών, οι οποίοι τον επευφήμησαν, όπως και από μαθητές ιταλικών σχολείων. «Πρόκειται να επιστέψω στην Ασίζη το 2026, για τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Φραγκίσκου» είπε Λέων στους μοναχούς. Ο Αμερικανός πάπας συνάντησε, επίσης, τους καθολικούς επισκόπους Ιταλίας, οι οποίοι συνεδριάζουν στην Ασίζη. Μετά την θεία λειτουργία τελέσθηκε και γεύμα με καλόγριες του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου, ο πάπας Πρέβοστ επιστρέφει στο Βατικανό με ελικόπτερο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.