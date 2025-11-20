Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του γγ του ΟΗΕ συμφώνησαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Ερχιουρμάν

0

Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα, διευρυμένη συνάντηση

Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά την επιστροφή της στην Κύπρο, αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα, διευρυμένη συνάντηση υπό τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών -μέσω της προσωπικής απεσταλμένης του.

Εξερχόμενος της οικίας του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.