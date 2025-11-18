Ισραήλ για απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για Γάζα: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για εμάς

«Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε.