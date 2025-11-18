Ισραήλ για απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για Γάζα: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για εμάς

0

«Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε.