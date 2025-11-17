Ρωσική επίθεση κατά τουρκικού δεξαμενόπλοιου που μετέφερε υγραέριο σε λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

0

Ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, ενώ τα 16 μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν

Τα τουρκικά μέσα μεταδίδουν την πληροφορία ότι η Ρωσία έπληξε τουρκικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου (LPG) και ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ισμαηλίου (Ισμαήλ), στην περιοχή της Οδησσού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλίας της Τουρκίας τα 16 άτομα του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LPG "Orinda" που επλήγη, πρόλαβαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε φλόγες και καπνό να υψώνονται στον ουρανό από το πλοίο, το οποίο μετέφερε έως και 4.000 τόνους υγραερίου, σύμφωνα με αναφορές.

Russians have targeted a Turkish ship in Ukraine's Odesa area, an LNG tanker with 4,000 tons of LNG onboard. Turkey is just one more nation that could easily stop Putin's war by merely blockading Russian oil, Russian citizens, their banking, travel.pic.twitter.com/JpO6CSanEF — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 17, 2025

Οι αρχές της γειτονικής Ρουμανίας διέταξαν την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Πλαούρου, στην απέναντι όχθη του Δούναβη, λόγω της εγγύτητας του πλοίου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό χωριό Τσατάλκιοϊ, σύμφωνα πληροφορίες που δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο το Newsweek.

Η επαρχία Τούλτσεα της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ουκρανικό λιμάνι του Ισμαηλίου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ότι ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

Ο ίδιος έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ότι η επίθεση ανάγκασε τις αρχές της Ρουμανίας να διατάξουν την εκκένωση ενός παραμεθόριου χωριού, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεποτμέρειες.