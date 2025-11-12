Στις 11 μέρες έχει φτάσει η απεργία πείνας έξω από την σερβική βουλή μητέρας θύματος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

0

Εξάντληση και αδυναμία αισθάνεται η Ντίανα Χρκα

Η μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, Ντίανα Χρκα, συνεχίζει για 11η ημέρα την απεργία πείνας, έξω από το σερβικό κοινοβούλιο. Η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει επιδείνωση, αισθάνεται εξάντληση και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. 'Ανθρωποι που την περιβάλουν ανησύχησαν και κάλεσαν, σήμερα το μεσημέρι, ασθενοφόρο. Η ιατρός των πρώτων βοηθειών την εξέτασε ωστόσο δεν προέβη σε δηλώσεις για την κατάσταση της υγείας της. Γεγονός είναι ότι η Ντίανα Χρκα δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ούτε της χορηγήθηκε ορός, παραμένει στην σκηνή που στήθηκε έξω από το κοινοβούλιο και απ ότι αναφέρθηκε θα προβεί νωρίς το απόγευμα σε δηλώσεις για τον Τύπο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνομίλησε τηλεφωνικά με την Ντίανα Χρκα, την περασμένη Δευτέρα και την παρακάλεσε «να σταματήσει την απεργία πείνας για να μην προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημιές στην υγεία της».

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου του 2024, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Θέλω να μάθω ποιος σκότωσε τον γιο μου και άλλους 15 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει» δήλωσε η Ντίανα Χρκα ανακοινώνοντας την απόφαση της να ξεκινήσει απεργία πείνας.