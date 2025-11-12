Ανησυχία στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας επειδή το Ιράν δεν έχει επιτρέψει τον έλεγχο του πυρηνικού πρόγραμματός του

0

Τι αναφέρεται σε εμπιστευτική έκθεση

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει σε επιθεωρητές την πρόσβαση σε πυρηνικές μονάδες που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σήμερα σε εμπιστευτική του έκθεση ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) , προσθέτοντας ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου «έχει καθυστερήσει επί μακρόν».

«Η μη πρόσβαση του Οργανισμού σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση…έχει καθυστερήσει επί μακρόν», αναφέρει στην έκθεση του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι είναι «κρίσιμο» να μπορέσει να το κάνει αυτό το ταχύτερο δυνατόν, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.