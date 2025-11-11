Τραμπ για αλ Σάρα: «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν»

0

Η Συρία εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

Από τη «μαύρη λίστα» του FBI με τους καταζητούμενους για τρομοκρατία, σε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο για τον πρώην τζιχαντιστή.

Με αφορμή την ιστορική επίσκεψη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, ενόψει της απόφασης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την τελική άρση τους.

Ο Σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Ελλάδα), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Ελλάδα), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.

«Μου αρέσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή τους, που διεξήχθη μακριά από τις κάμερες, προσθέτοντας «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχει η Συρία».

Είχε ήδη εκφράσει τη συμπάθειά του για τον προσωρινό πρόεδρο, η συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων του οποίου ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, στην πρώτη τους συνάντηση τον Μάιο στον Κόλπο.

Η Συρία θα γίνει έτσι «το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στον Τύπο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ο προσωρινός πρόεδρος ανέφερε λίγο νωρίτερα πως το ζήτημα έμενε να συζητηθεί.

Όπως αναμενόταν, η επίσκεψη συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση πως η Δαμασκός θα ενταχθεί στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό αμερικανική ηγεσία εναντίον του ΙΚ.

Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ενημέρωσης Χάμζα αλ Μούσταφα ενημέρωσε πως η Συρία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή αντιζιχαντιστική συμμαχία που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). «Η συμφωνία είναι πολιτική και μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές συνιστώσες», διευκρίνισε.

📍HE President Ahmad Al-Sharaa held a meeting at the White House with U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Vice President J.D. Vance, and Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shaibani. The meeting was warm, candid, and forward-looking, lasting for over an… pic.twitter.com/aiQxbBoHgn — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 10, 2025

Οι ΗΠΑ «επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε εξάλλου ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν από την πλευρά τους να εγκαταστήσουν στρατιωτική βάση κοντά στη Δαμασκό για να «συντονίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να παρακολουθούν τις εξελίξεις ανάμεσα στη Συρία και στο Ισραήλ», σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Συρία.

Την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον είχε ήδη αποσύρει τον προσωρινό πρόεδρο Σάρα από τη μαύρη λίστα των προσώπων τα οποία χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Από το 2017 ως τον περασμένο Δεκέμβριο, το FBI προσέφερε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του ηγέτη του πρώην συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Την περασμένη Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε επίσης στην άρση, με παρότρυνση των ΗΠΑ, των δικών του κυρώσεων σε βάρος του κ. Σάρα.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο κ. Σάρα διατρανώνει πως έχει εγκαταλείψει το παρελθόν του, πολλαπλασιάζει τα ανοίγματα στη Δύση και χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους το Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες από τυπική σκοπιά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Υποσχέθηκε πάντως να «επαναπροσδιορίσει» τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμμαχο κλειδί του Μπασάρ Άσαντ, και συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα πριν από λιγότερο από έναν μήνα.

«Ο Τραμπ έφερε τον Σάρα στον Λευκό Οίκο για να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης (...) αλλά πραγματιστής ηγέτης και, πάνω απ’ όλα, ευέλικτος, ο οποίος υπό αμερικανική και σαουδαραβική καθοδήγησε, θα κάνει τη Συρία στρατηγικό περιφερειακό πυλώνα», έκρινε ο αναλυτής Νικ Χέρας.

«Το να έχουμε σταθερή και ευημερούσα Συρία είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Ήταν τιμή μου που περάσαμε χρόνο με τον Ahmed Hussein al-Sharaa, τον νέο Πρόεδρο της Συρίας, όπου συζητήσαμε όλες τις περιπλοκές της ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή, της οποίας είναι σημαντικός υποστηρικτής. Ανυπομονώ να συναντηθούμε και να μιλήσουμε ξανά. Όλοι μιλάνε για το Μεγάλο Θαύμα που λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή. Η ύπαρξη μιας σταθερής και επιτυχημένης Συρίας είναι πολύ σημαντική για όλες τις χώρες της περιοχής», έγραψε ο Τραμπ.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στον Σύρο ομόλογό του προκειμένου η Δαμασκός να γίνει μέρος των συμφωνιών του Αβραάμ, της διαδικασίας με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον πως ώθησε αραβικά κράτη να αναγνωρίσουν το Ισραήλ το 2020. Στη συνέντευξη στο Fox News πάντως ο κ. Σάρα είπε πάντως πως δεν θα αρχίσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επ’ αυτού.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.