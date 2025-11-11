Συνομιλίες Αιγύπτου – Ρωσίας για ανάπτυξη στρατιωτικής συμμαχίας

0

Τι θα περιλαμβάνουν οι συζητήσεις

Στην Αίγυπτο βρίσκεται από την Κυριακή ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σoϊγκού, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, όπου και θα έχει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Καΐρου.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν και στελέχη υπηρεσιών όπως οι Rosoboronexport, Roscosmos και Rosatom.

Πέρα από τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο κ. Σoϊγκού θα συναντηθεί με τον σύμβουλό του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και κορυφαία στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ζητήματα προτεραιότητας» είναι η εφαρμογή «συμφωνιών συναφθεισών στο κορυφαίο επίπεδο», ιδίως στο πεδίο «της στρατιωτικής και στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Σχέσεις Αιγύπτου – Ρωσίας

Η Ρωσία και η Αίγυπτος διατηρούν στενές σχέσεις σε κάποιους τομείς, ιδίως της στρατιωτικής συνεργασίας, της ενέργειας και των σιτηρών, ενώ το Κάιρο φροντίζει να τηρεί λεπτές ισορροπίες, καθώς έχει ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και μοναρχίες του Κόλπου, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ακόμη στελέχη υπηρεσιών όπως οι Rosoboronexport (εξαγωγές όπλων), Roscosmos (διάστημα), Rosatom (πυρηνική ενέργεια), των υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, καθώς και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, όπως αναφέρει επίσης το RIA.