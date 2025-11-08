UPS και FedEx καθηλώνουν τα αεροσκάφη MD-11 μετά την συντριβή στο Κεντάκι με τους 14 νεκρούς

0

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος τελούν υπό διερεύνηση

Οι αμερικανικές εταιρίες αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων UPS και FedEx ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι καθήλωσαν τους στόλους των αεροσκαφών τους, με περισσότερα από 50 αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων McDonnell Douglas MD-11, μετά από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων.

Ένα αεροσκάφος MD-11 της UPS συνετρίβη αργά το βράδυ της Τρίτης, μετά το ξέσπασμα φωτιάς που το μετέτρεψε σε μία πύρινη μπάλα, λίγο μετά από την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ. Ο αριθμός των θυμάτων από τη συντριβή, τα αίτια της οποίας τελούν υπό διερεύνηση, έχει αυξηθεί στους 14 νεκρούς, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δήμαρχος του Λούισβιλ Γκρεκ Γκρίνμπεργκ.

Οι εταιρίες UPS και FedEx είναι οι δύο μεγαλύτερες εταιρίες μεταφοράς εμπορικών φορτίων παγκοσμίως, ενώ ανακοίνωσαν ξεχωριστά ότι καθήλωσαν τους στόλους των αεροσκαφών MD-11 που διαθέτουν “επιδεικνύοντας την μέγιστη προσοχή” στις συνθήκες πτητικής ασφάλειας τους, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Λάβαμε προληπτικά την απόφαση αυτή, μετά από σύσταση της κατασκευάστριας εταιρίας», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η UPS.

Η FedEx χρησιμοποιεί 28 αεροσκάφη MD-11, ενώ σύμφωνα με τη UPS, η εταιρία διατηρούσε επιχειρησιακά 27 αεροσκάφη στον στόλο της πριν από το αναφερόμενο αεροπορικό δυστύχημα.