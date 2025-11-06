Εντοπίστηκε αποθήκη όπλων στην Βιέννη που έχει σχέση με τη Χαμάς – Προοριζόταν για τρομοκρατικές επιθέσεις

0

Στόχοι φέρεται να ήταν ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες

Σε εγρήγορση είναι οι ευρωπαϊκές αρχές, καθώς εντοπίστηκε στη Βιέννη αποθήκη όπλων που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προοριζόταν για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας εντόπισαν το οπλοστάσιο σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη. Βρήκαν μια βαλίτσα, μέσα στην οποία βρίσκονταν πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ένας τριανταεννιάχρονος Βρετανός συνελήφθη λίγο αργότερα στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς.

Ο τριανταεννιάχρονος κρατείται και αναμένεται να δικαστεί τη Δευτέρα.