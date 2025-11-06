Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

0

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε ότι απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με το Τελ Αβίβ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, λίγα λεπτά έπειτα από προειδοποίηση που εξέδωσε σε κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε τρία χωριά.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.

Το σιιτικό λιβανικό κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά. Η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο νωρίτερα προειδοποίηση σε κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.