Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει ότι οι δυνάμεις του περικυκλώθηκαν στο Ποκρόφσκ

Γίνονται σφοδρές μάχες

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε σήμερα τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι οι στρατιώτες του έχουν περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ, το επίκεντρο των μαχών στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας.

Σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο αυτού του επιμελητειακού κόμβου στη βιομηχανική περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταλάβει.

«Η άμυνα της αστικής ζώνης Ποκρόφσκ-Μίρνοχραντ συνεχίζεται. Δεν υπάρχει καμία περικύκλωση των μονάδων» μας ανέφερε το γενικό επιτελείο με αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι ο ρωσικός στρατός «εντείνει την περικύκλωση» των ουκρανικών δυνάμεων στη ζώνη αυτή. Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η κατάσταση των ουκρανικών δυνάμεων «επιδεινώνεται τάχιστα» στο Ποκρόφσκ και το Κουπιάνσκ, άλλο «καυτό μέτωπο» στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Πολλές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες διείσδυσαν στην αστική ζώνη του Ποκρόφσκ-Μίρνοχραντ, επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα. Ο ουκρανικός στρατός λέει ότι «είναι σε εξέλιξη ενεργή αντίσταση στις απόπειρες των εχθρικών δυνάμεων πεζικού να εδραιώσουν τις θέσεις τους».

Ο Ζελένσκι βρέθηκε χθες Τρίτη στο πλευρό των Ουκρανών στρατιωτών στη ζώνη του Ποκρόφσκ. «Υπηρετείτε σε έναν πολύ σημαντικό τομέα. Είναι το δικό μας κράτος, η δική μας ανατολική (περιφέρεια)» είπε στους στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στις 31 Οκτωβρίου η Ρωσία είχε υπό τον έλεγχό της, πλήρως ή εν μέρει, το 19,2% του ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ελέγχει σχεδόν πλήρως το Λουχάνσκ και το 81% της περιοχής του Ντονέτσκ.