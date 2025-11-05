Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο γαλλικό νησί Ολερόν

0

Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται στην εντατική

Οδηγός έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητο του πάνω σε πεζούς και σε ποδηλάτες στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, χτυπώντας τουλάχιστον δέκα άτομα.

Δύο άνθρωποι εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ντολίς ντ'Ολερόν, ο δράστης, περίπου 30 ετών, είναι γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και συνδέεται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Le Parisien , ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» πριν οδηγήσει το όχημά του πάνω στο πλήθος. Ωστόσο η Αντιτρομοκρατική δεν έχει εμπλακεί στην έρευνα.