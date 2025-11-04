Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για «παρενόχληση και εκφοβισμό» πριν το φινάλε του «Stranger Things»

0

Tο πρώτο μέρος της 5ης σεζόν του «Stranger Things» θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ φέρεται να ήρθαν σε σύγκρουση στο πλατό της σειράς του Netflix «Stranger Things».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Μπράουν, που υποδύεται την Eleven στη δημοφιλή σειρά, υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Χάρμπορ, που έχει τον ρόλο του θετού πατέρα της ηρωίδας, Jim Hopper, πριν βρεθούν ξανά στα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things».

Η πρωταγωνίστρια «υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν», ανέφερε πηγή στη Daily Mail προσθέτοντας ότι «υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες», ενώ η εσωτερική έρευνα από το Netflix «διήρκησε μήνες».

Επίσης, η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι καταγγελίες της Μπράουν δεν περιελάμβαναν στοιχεία σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο η ηθοποιός είχε έναν εκπρόσωπό της παρόντα στο πλατό καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Τόσο το Netflix όσο και οι δύο πρωταγωνιστές προς το παρόν δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα του PEOPLE για σχολιασμό.

Καθώς η σχέση πατέρα-κόρης των δύο χαρακτήρων γινόταν όλο και πιο ταραχώδης στην οθόνη, η Μπράουν είχε μιλήσει για το πώς η πραγματική σχέση τους αντικατόπτριζε αυτήν των ρόλων τους.

«Περάσαμε τόσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα... θυμώναμε ο ένας με τον άλλον, ήμασταν σαν πατέρας και κόρη», είχε δηλώσει το 2018 η τότε 14χρονη ηθοποιός, στο PaleyFest του Λος Άντζελες, προσθέτοντας: «Εκφράζαμε τα συναισθήματά μας εντός και εκτός του πλατό, και... αυτές οι σκηνές ήταν τόσο ακατέργαστες και αληθινές που η ανταμοιβή είναι οι ίδιες οι σκηνές».

Από την άλλη πλευρά, ο Χάρμπορ, σε δηλώσεις του, είχε παραδεχτεί πως η σχέση τους στην οθόνη επηρέαζε την πραγματική ζωή τους. Το 2021 αποκάλυψε πως τρέφει «βαθιά πατρική στοργή» για τη Μπράουν, την οποία γνώρισε κατά τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Stranger Things», που έκανε πρεμιέρα το 2016.

«Η Μίλι και εγώ είχαμε πάντα μία ιδιαίτερη σχέση, επειδή τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή. Τη γνώριζα πριν γίνει διάσημη», είχε πει ο Χάρμπορ στο podcast That Scene with Dan Patrick.

Σημειώνεται ότι το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο ανήμερα των Χριστουγέννων και το φινάλε στις 31 Δεκεμβρίου.