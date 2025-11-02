Οι ΗΠΑ θέλουν την αποκατάσταση των στρατιωτικών διαύλων επικοινωνίας με την Κίνα

0

Μετά τη συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Σι

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ δήλωσε χθες Σάββατο ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, προκειμένου να «εκτονωθούν οι συγκρούσεις και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις».

Ο Χέγκσεθ συνομίλησε με τον Ντονγκ Ζουν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στη Μαλαισία, μία ημέρα μετά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομόλογού του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και συμφωνούμε: οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας δεν ήταν ποτέ καλύτερες», έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι είχε ξανά συνομιλίες με τον Ντονγκ μετά τη συνάντησή τους.

«Ο ναύαρχος κι εγώ συμφωνούμε ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και οι καλές σχέσεις είναι ο καλύτερος δρόμος για τις δύο μεγάλες και ισχυρές χώρες μας», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου πρόσθεσε ότι με τον Κινέζο ομόλογό του «συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και να εκτονωθεί κάθε πρόβλημα που θα μπορούσε να προκύψει».

Αυτού του είδους οι δίαυλοι υπάρχουν εδώ και χρόνια, όμως μερικές φορές έχουν περιέλθει σε αχρηστία. «Θα έχουμε σύντομα περαιτέρω συναντήσεις επί του θέματος», συνέχισε ο Χέγκσεθ.

Το Πεκίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα προς το παρόν, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Άμυνας, ο Ντονγκ δήλωσε στον Χέγκσεθ ότι οι δύο χώρες θα πρέπει «να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και να εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες», καθώς και να αποκτήσουν διμερείς στρατιωτικές σχέσεις «που θα χαρακτηρίζονται από ισότητα, σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και σταθερή θετική δυναμική».

Νωρίτερα φέτος ο Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι η Κίνα «προετοιμάζεται σοβαρά» να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία, σχόλια που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, περιοχές της οποία διεκδικούν και γειτονικές της χώρες, μεταξύ των οποίων στενοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον.

Ένταση έχει προκληθεί επίσης πολλές φορές αναφορικά με την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος του κινεζικού εδάφους.