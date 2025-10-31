Γιατί ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στη Βουδαπέστη – Τι ζητούσε η Μόσχα για την Ουκρανία

0

Η απόφαση ελήφθη μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σ’ ένα δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

H ένταση προκλήθηκε μετά την αποστολή προπαρασκευαστικού σημειώματος από τη Ρωσία προς την Ουάσινγκτον, στο οποίο επισημαίνεται η αμετάκλητη στάση της σχετικά μετά τις απαιτήσεις που έχει για την Ουκρανία.

Η Μόσχα επέμεινε στις απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης περισσότερου εδάφους από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει το αίτημα της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές.

Λίγες μέρες μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ένα σημείωμα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τις ίδιες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των «βασικών αιτίων» της εισβολής, όπως τις αποκαλεί ο Πούτιν, που περιλαμβάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, δραστική μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Κατόπιν τούτου, ο Ρούμπιο είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν έδειχνε καμία προθυμία για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν θα αποσύρει πρώτα τα στρατεύματά της από επιπλέον εδάφη, όπως ζήτησε η Μόσχα.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έως ότου πειστεί ότι υπάρχει συγκεκριμένη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος θα συμπληρώσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι δύο ηγέτες αναμενόταν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, αλλά η σύνοδος κορυφής δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ασία. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που «πάντα είχε εξαιρετικές σχέσεις» με τον Πούτιν, η τελευταία στάση της Ρωσίας ήταν «πολύ απογοητευτική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή των νέων σκληρών κυρώσεων στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

«Έχουμε εφαρμόσει αυτές τις κυρώσεις και σκοπεύουμε να τις επιβάλουμε αυστηρά», τόνισε ο Γουίτακερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενέταξε στη μαύρη λίστα τις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερηθεί το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.

«Ίσως αυτό να είναι το βήμα που θα οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στον τερματισμό του πολέμου, ή τουλάχιστον σε μια εκεχειρία που θα ανοίξει τον δρόμο για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Γουίτακερ.