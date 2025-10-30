Ληστεία στο Λούβρο: Την προσαγωγή άλλων πέντε υπόπτων, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού – Ο ένας φέρεται να ήταν παρών στο ριφιφί

0

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος δεν έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής

Πέντε νέες προσαγωγές, ανάμεσά τους και ενός κύριου υπόπτου, στο πλαίσιο της έρευνας για την κλοπή στο Λούβρο, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό στο δίκτυο RTL.

Δύο άτομα κρατούνται από το Σάββατο, ύποπτα για τη συμμετοχή τους στην ομάδα κρούσης που πραγματοποίησε την κλοπή. Χθες το βράδυ τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Ενας από τους πέντε προσαχθέντες «αποτελεί έναν από τους στόχους» της αστυνομικής ομάδας που διενεργεί την έρευνα, διευκρίνισε η εισαγγελέας προσθέτοντας ότι τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

«Ίχνη DNA» συνδέουν τον βασικό ύποπτο «με την κλοπή που διέπραξε», πρόσθεσε η Λορ Μπεκιό εξηγώντας ότι συμμετείχε στην ομάδα των τεσσάρων ανδρών που πραγματοποίησαν τη διάρρηξη και κλοπή.

«Οσο για τους υπόλοιπους που τέθηκαν υπό κράτηση, είναι άτομα που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των γεγονότων αυτών», είπε η εισαγγελέας του Παρισιού προσθέτοντας ότι δεν θέλει να πει περισσότερα για το προφίλ τους, διότι είναι «πάρα πολύ νωρίς».

«Οι πέντε αυτές προσαγωγές έγιναν σε διαφορετικούς τόπους», «στο Παρίσι, αλλά επίσης στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας και κυρίως στο 93 (Σεν - Σεν Ντενί, συνοικία της περιφέρειας της πρωτεύουσας)», είπε.

«Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ και τη χθεσινή νύκτα δεν μας επέτρεψαν να βρούμε τα κλοπιμαία», τόνισε η εισαγγελέας. «Θα έλεγα ότι, όπως κάθε έρευνα, είναι σαν το νήμα της Αριάδνης: ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι ανήσυχη (για την τύχη των κλοπιμαίων), αλλά αποφασιστική».

Νωρίτερα σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε το ριφιφί.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο "παραδέχθηκαν εν μέρει" την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.