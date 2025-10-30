Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις και κατέληξαν σε συναίνεση για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα

0

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να αποφύγουν «τον φαύλο κύκλο» των αντιποίνων

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι υπήρξε «συναίνεση για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα» κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι ΗΠΑ και Κίνα θα πρέπει να αποφύγουν «τον φαύλο κύκλο» των αντιποίνων.

«Οι οικονομικές και εμπορικές ομάδες της Κίνας και των ΗΠΑ διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις και κατέληξαν σε συναίνεση για (την εξεύρεση) λύσεων στα προβλήματα», επεσήμανε ο Σι, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Οι δύο ομάδες θα πρέπει να τελειοποιήσουν και να οριστικοποιήσουν τις επακόλουθες εργασίες το συντομότερο δυνατό (...) και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, ώστε να καθησυχάσουν τα πνεύματα αναφορικά με τις οικονομίες της Κίνας, των ΗΠΑ και του κόσμου», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν διατηρήσει σε γενικές γραμμές τη σταθερότητα και οι εμπορικοί δεσμοί θα πρέπει να αποτελούν το έρμα τους, δήλωσε ο Σι, πρόσθεσε.

Στις συνομιλίες του με τον Τραμπ στη Νότια Κορέα, ο Σι προέτρεψε και τις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στο μακροπρόθεσμο συμφέρον της συνεργασίας.