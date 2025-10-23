Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

0

Πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ για περίπου 18 δευτερόλεπτα, ανακοίνωσαν οι λιθουανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ισπανικά Eurofighter Typhoon που μετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής απογειώθηκαν προκειμένου να τα αναχαιτίσουν και περιπολούν στην περιοχή.