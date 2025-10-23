Οι Ουκρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν

0

Είναι κρίσιμη υποδομή για την τροφοδοσία του στρατού της Μόσχας

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το διυλιστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Η επίθεση προκάλεσε μια μαζικής κλίμακας πυρκαγιά στο κρίσιμης σημασίας διυλιστήριο για την τροφοδοσία του ρωσικού στρατού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του γενικού επιτελείου στην εφαρμογή Telegram. Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης μία αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή Μπέλγκοροντ σύμφωνα με το γενικό επιτελείο.

Φωτογραφία αρχείου