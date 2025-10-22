Φρίκη στην Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε 45χρονη κλεισμένη στο γκαράζ και την βασάνιζαν επί μια πενταετία

0

Ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο και μια 60χρονη

Μια γυναίκα «εξαφανίστηκε» στη Γαλλία και οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο και μια 60χρονη που την κρατούσαν επί χρόνια σε απομόνωση, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Το θύμα, μια 45χρονη που είναι «ψυχικά εύθραυστη», νοσηλεύεται με υποθερμία, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Ναντ, Αντουάν Λερουά, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα υποχρεώθηκε να ζει επί μια πενταετία τον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιόυ όπου κατοικούσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση ενώ η γυναίκα με την οποία ζούσε προφυλακίστηκε.

Σήμερα, ο ηλικιωμένος ήταν κλεισμένος στο σπίτι αυτό, στην κοινότητα Σεν-Μολφ, με κλειστά τα πατζούρια. Μισάνοιξε την πόρτα του για μερικά δευτερόλεπτα και την ξαναέκλεισε αμέσως όταν είδε απ’ έξω τους δημοσιογράφους.

Στις 14 Οκτωβρίου, επωφελούμενη από μια στιγμή που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση, η 45χρονη βγήκε από τον εξωτερικό περίβολο του σπιτιού όπου ήταν κλεισμένη και εμφανίστηκε στο σπίτι των γειτόνων. Ήταν μισόγυμνη, τους χτύπησε το παράθυρο και τους είπε ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί περίπου πέντε χρόνια.

Το θύμα εξήγησε ότι συγκατοικούσε στο σπίτι με μια άλλη γυναίκα, μέχρι την ημέρα που έκανε την εμφάνισή του ο ηλικιωμένος. Τότε της ζήτησαν να φύγει από το σπίτι και να ζήσει είτε στον κήπο –δηλαδή στο ύπαιθρο– είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ, συνέχισε ο Λερουά.

Η έρευνα στο σπίτι επιβεβαίωσε την αφήγησή της, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η 45χρονη ήταν τον περισσότερο καιρό κλειδωμένη στο γκαράζ. «Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω» είπε ο εισαγγελέας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν μπλοκαρισμένη από την έξω πλευρά με μεγάλες πέτρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. «Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της χρησιμοποιούνταν μόνο για να στέλνουν σημαντικά χρηματικά ποσά» στους κατηγορούμενους οι οποίοι «παραδέχτηκαν ένα μέρος των γεγονότων» αλλά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τους, είπε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται για «περιορισμό ανθρώπου, με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».