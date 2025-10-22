Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε άσκηση ετοιμότητας των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας

0

Κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε σήμερα μια άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να ελέγξει την ετοιμότητά τους και τη δομή της στρατιωτικής διοίκησης.

Η άσκηση ετοιμότητας περιελάμβανε την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εδάφους "Yars" από κοσμοδρόμιο, την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου "Sineva" από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ με πυρηνική ισχύ από στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις των πυρηνικών της δυνάμεων για να τις δοκιμάσει και να υπενθυμίσει στους αντιπάλους της ότι κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η άσκηση δοκίμασε το επίπεδο ετοιμότητας της στρατιωτικής διοίκησης και τις πρακτικές δεξιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού στην οργάνωση του ελέγχου των υφισταμένων δυνάμεων», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

«Όλες οι δραστηριότητες της άσκησης ολοκληρώθηκαν».

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τις δικές του ετήσιες πυρηνικές ασκήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μαχητικά αεροσκάφη F-35A και βομβαρδιστικά B-52 μεταξύ περίπου 60 αεροσκαφών από 13 χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση Steadfast Noon, η οποία διοργανώνεται από το Βέλγιο και την Ολλανδία.