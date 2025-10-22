«Η Αγία Έδρα ανησυχεί για την εκεχειρία στην Γάζα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν

0

Εξέφρασε την βαθύτατη ελπίδα το ειρηνευτικό σχέδιο να μπορέσει να λειτουργήσει

«Η Αγία Έδρα ανησυχεί για την εκεχειρία στην Γάζα, η οποία μοιάζει να έχει ήδη τελειώσει, λόγω των βίαιων συμβάντων των τελευταίων ημερών», αλλά «εκφράζει την βαθύτατη ελπίδα το ειρηνευτικό σχέδιο να μπορέσει να λειτουργήσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Ερωτηθείς για την δύσκολη καθημερινότητα των Χριστιανών που ζουν στη Δυτική Όχθη, ο καρδινάλιος Παρολίν πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιό λόγο οι χριστιανοί αυτοί, οι οποίοι ζουν κανονικά την ζωή τους, γίνονται στόχος τέτοιας επίμονης, αρνητικής συμπεριφοράς. Το να μιλήσει, κανείς, για διωγμό είναι κάπως προβληματικό, αλλά σίγουρα πρόκειται για καταστάσεις που δεν μπορούμε να δεχθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, τέλος, στη βόμβα που την περασμένη εβδομάδα εξερράγη, κοντά στην Ρώμη, μπροστά στην είσοδο του σπιτιού του δημοσιογράφου της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο πρωθυπουργός του Βατικανού τόνισε:

«Τα σοβαρά αυτά συμβάντα εκφοβισμού κατά της ελευθερίας του Τύπου, αποτελούν αιτία μεγάλης ανησυχίας,. Κινδυνεύουμε να ζήσουμε όλο και περισσότερο σε ένα κλίμα έλλειψης ανοχής, όπου η ελεύθερη έκφραση, πλέον, δεν γίνεται αποδεκτή. Εμείς επιθυμούμε να μπορούν όλοι να εκφράζουν την άποψή τους -με σεβασμό και αντικειμενικότητα- αλλά να μπορούν όλοι να εκφράζονται, χωρίς να γίνονται στόχοι τέτοιων απειλών».