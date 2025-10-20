Κάγια Κάλας: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δεν θα τελεσφορήσουν χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και της Ευρώπης

0

«Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία»

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής ως προς την προσπάθειά του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά συνομιλίες οι οποίες θα εξαιρέσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Εργαζόμαστε επίσης προσπαθώντας να πείσουμε τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο, ότι τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από τις συναντήσεις αυτές, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της Ευρώπης σ’ αυτές» δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφος μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία. Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας... πρέπει να κάνουμε και τη Ρωσία να θέλει ειρήνη» πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.