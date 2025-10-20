Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Αυτά είναι τα κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες – «Θα ξαναβρούμε τα έργα» υπόσχεται ο Μακρόν

0

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε» είπε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης

Μια θεαματική ληστεία κινηματογραφικών διαστάσεων σημειώθηκε χθες στο διάσημο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Ληστές οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία διέρρηξαν το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου μέσα στο φως της ημέρας, πριν διαφύγουν με σκούτερ με οκτώ εξαιρετικά πολύτιμα κοσμήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ', 1852-1870) και δύο περιδέραια.

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Η ληστεία συνέβη την Κυριακή 19/10 μεταξύ 09:30 και 09:40 τοπική ώρα, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για τους επισκέπτες. Τέσσερις δράστες χρησιμοποίησαν έναν μηχανικό ανελκυστήρα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Galerie d’Apollon (Γκαλερί του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος έδειξαν μια σκάλα τοποθετημένη σε όχημα που οδηγούσε σε ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Δύο από τους κλέφτες έκοψαν τα τζάμια με ένα δισκοπρίονο που λειτουργούσε με μπαταρία και μπήκαν στο μουσείο. Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις, και έκλεψαν αντικείμενα από δύο γυάλινες προθήκες, όπως αναφέρει το BBC.

«Ο συναγερμός του μουσείου χτύπησε και το προσωπικό ακολούθησε το πρωτόκολλο επικοινωνώντας με τις δυνάμεις ασφαλείας και προστατεύοντας τους επισκέπτες», ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού σε δήλωσή του. «Η συμμορία προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά της έξω από το μουσείο, αλλά εμποδίστηκε από την παρέμβαση ενός υπαλλήλου του μουσείου», πρόσθεσε.

Η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1 ότι το βίντεο της ληστείας έδειχνε τους μασκοφόρους ληστές να εισέρχονται «ήρεμα» και να σπάνε τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, με την υπουργό να δηλώνει ότι «δεν υπήρξε βία, ήταν πολύ επαγγελματικό».

Περιέγραψε τους κλέφτες ως «έμπειρους», με ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο διαφυγής με δύο σκούτερ. Οι ερευνητές αναζητούν τέσσερις υπόπτους και μελετούν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της διαδρομής διαφυγής.

Η όλη επιδρομή έγινε «πολύ, πολύ γρήγορα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας στο ραδιόφωνο France Inter, και τελείωσε σε λιγότερο από επτά λεπτά.

Ένας μάρτυρας περιέγραψε σκηνές «απόλυτου πανικού», καθώς το μουσείο εκκενωνόταν. Μεταγενέστερες εικόνες έδειξαν τις εισόδους κλεισμένες.

Τι έκλεψαν οι ληστές;

Σύμφωνα με τις Αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα είναι του 19ου αιώνα και κάποτε ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας ή σε αυτοκρατορικούς ηγέτες.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τα κλεμμένα αντικείμενα είναι:

Μια τιάρα και μια καρφίτσα που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ.

Ένα σμαραγδένιο κολιέ και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας.

Μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα μονό σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια που ανήκε στη βασίλισσα Μαρία-Αμαλία και στη βασίλισσα Ορτάνς.

Μια καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκη».

Αυτά τα αντικείμενα είναι στολισμένα με χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.

Δύο ακόμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, προφανώς έχοντας πέσει κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Οι Αρχές τα εξετάζουν για τυχόν ζημιές.

Πρόκειται για κοσμήματα «ανεκτίμητα και ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας».

Το 1911, ένας Ιταλός υπάλληλος μουσείου κατάφερε να κλέψει τη Μόνα Λίζα, κρύβοντάς την κάτω από το παλτό του, αφού την αφαίρεσε από τον τοίχο μιας ήσυχης γκαλερί. Ανακτήθηκε μετά από δύο χρόνια και ο δράστης δήλωσε αργότερα ότι τον ώθησε η πεποίθηση ότι το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι ανήκε στην Ιταλία.

Σήμερα, οι πιθανότητες να κλαπεί η Μόνα Λίζα είναι πολύ μικρότερες: ο πίνακας, ίσως ο πιο φημισμένος της συλλογής του μουσείου, κρέμεται σε ένα γυάλινο θάλαμο υψηλής ασφάλειας.

Το 1998, ο πίνακας Le Chemin de Sevres -ένας πίνακας του 19ου αιώνα του Camille Corot- εκλάπη και δεν έχει βρεθεί ποτέ. Το περιστατικό οδήγησε σε μια μαζική αναθεώρηση της ασφάλειας του μουσείου.

Πρόσφατα έχει σημειωθεί μια σειρά κλοπών που στοχεύουν γαλλικά μουσεία.

Τον περασμένο μήνα, κλέφτες διέρρηξαν το Μουσείο Adrien Dubouche στη Λιμόζ και έκλεψαν πορσελάνινα έργα αξίας 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2024, επτά αντικείμενα «μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας» εκλάπησαν από το Μουσείο Cognacq-Jay στην πρωτεύουσα. Πέντε από αυτά ανακτήθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Τον ίδιο μήνα, ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο Μουσείο Hieron στη Βουργουνδία, πυροβολώντας πριν διαφύγουν με έργα τέχνης του 20ού αιώνα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

«Αποτύχαμε»

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.