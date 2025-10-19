Αυξάνει η ένταση στην Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στη Ράφα

0

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεών του»

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξαλείψουν απειλή, αφού «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεών του.

Όπως σημείωσε ο ισραηλινός στρατός, οι ενέργειες των ανταρτών «παραβίασαν» κατάφωρα τη συμφωνία εκεχειρίας, ενώ υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα απαντήσουν σθεναρά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δύο ισραηλινά πλήγματα»

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτη μάρτυρα, ενώ ισραηλινή στρατιωτική πηγή κατηγόρησε τη Χαμάς για «πολλές επιθέσεις» εναντίον θέσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, περιστατικά που προκαλούν τριγμούς στην εύθραυστη εκεχειρία.

Ισραηλινός αξιωματικός του στρατού επεσήμανε σήμερα ότι η Χαμάς εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στο εσωτερικό της Γάζας, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης με αυτοπροωθούμενη ρουκέτα και πυρών από ελεύθερο σκοπευτή.

«Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή (…) Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε ο ίδιος.

Ο Ιζάτ αλ Ρισέκ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε από την πλευρά του ότι η παλαιστινιακή οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στην εκεχειρία, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι την έχει παραβιάσει επανειλημμένα.

Ούτε ο Ρισέκ ούτε ο Ισραηλινός αξιωματικός του στρατού αναφέρθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα.

«Μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δύο αεροπορικά πλήγματα στη Ράφα» σε «μια περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού», δήλωσε στο AFP ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «συγκρούσεις» μεταξύ της Χαμάς και μιας άλλης ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης σε περιοχή «υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού».

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας.

Εξάλλου το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.