Ουκρανικά drones προκάλεσαν φωτιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Στην περιοχή Ορενμπούργκ

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) επιτέθηκαν σε μονάδα φυσικού αερίου στην περιοχή Ορενμπούργκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα τμήμα του, την οποία επιχειρούν να σβήσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Ο Σόλντσεφ είχε αναφέρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως ουκρανικά drones είχαν προσπαθήσει να επιτεθούν σε βιομηχανική εγκατάσταση, την οποία δεν είχε διευκρινίσει, στη ρωσική πόλη Ορσκ, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Σε βίντεο που είχε αναρτηθεί τότε στο Telegram, το οποίο δεν είχε καταστεί δυνατό να επαληθευτεί, φαινόταν αντικείμενο να προσκρούει σε εγκατάσταση, η οποία κατονομαζόταν ως το διυλιστήριο πετρελαίου Ορσκνεφτεοργκσιντέζ στην Ορσκ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια κι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό σε βενζίνη και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.