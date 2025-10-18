Μέσα στα χαλάσματα η Χαμάς σκάβει με μπουλντόζες, ψάχνοντας για τα λείψανα των Ισραηλινών ομήρων – Δείτε φωτογραφίες

0

Πάνω από 135 σοροί έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια της Γάζας

Το Associated Press έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την αναζήτηση σορών Ισραηλινών ομήρων, τους οποίους πρέπει να παραδώσει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, στη βάση του σχεδίου Τραμπ.

Στις φωτογραφίες φαίνονται Παλαιστίνιοι να παρακολουθούν μέλη της Χαμάς να αναζητούν σορούς ομήρων σε περιοχή της Χαμάντ Σίτι, στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τις τελευταίες μέρες, ομάδες κατοίκων μαζί με εθελοντές και ό,τι μηχανικό εξοπλισμό είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί, σκάβουν με τα χέρια, με φτυάρια και αξίνες κάτω από τόνους μπάζων -πολλές φορές υπό τον κίνδυνο κατάρρευσης, έκρηξης αδρανοποιημένων πυρομαχικών ή υγειονομικών απειλών- για να εντοπίσουν τα λείψανα των δικών τους αναφέρει το Al Jazeera.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πάνω από 135 σοροί έχουν ανασυρθεί σε περιοχές όπου επιτράπηκε η πρόσβαση, ενώ οι τοπικές αρχές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες εκφράζουν τη βεβαιότητα πως χιλιάδες ακόμα παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ογκώδη συντρίμια. Η ανάγκη για οργανωμένες επιχειρήσεις διάσωσης και για βαρέα μηχανήματα είναι εμφανής, καθώς πολλές σοροί δεν μπορούν να ανασυρθούν με ασφαλή τρόπο χωρίς εκσκαφείς, γερανούς και ειδικό τεχνικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το Sky News, η προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών που επέτρεψε την πρώτη, περιορισμένη πρόσβαση σε καταστραμμένες γειτονιές λειτούργησε ως ανακούφιση αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Εκτιμήσεις μιλούν για δεκάδες εκατομμύρια τόνους μπάζων, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και τα ανθρωπιστικά σώματα προειδοποιούν για χιλιάδες περιοχές με αδρανοποιημένα αλλά επικίνδυνα εκρηκτικά και βλήματα, που καθιστούν τις ανασκαφές εξαιρετικά επικίνδυνες. Αυτά τα εμπόδια καθιστούν αργή και επικίνδυνη τη διαδικασία ανάκτησης σορών και αυξάνουν την ανάγκη για διεθνή συντονισμό και πόρους.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούσε, νεκρούς και ζωντανούς, το αργότερο ως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 12:00.

Η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά από τη Δευτέρα ως σήμερα έχει παραδώσει στο Ισραήλ δέκα σορούς ομήρων από τις 28 που βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάτω από τα ερείπια

Η Χαμάς τονίζει ότι «σέβεται τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία εκεχειρίας» και «θα συνεχίσει να εργάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων», όπως δήλωσε χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος του κινήματος Χάζεμ Κάσεμ.

Ωστόσο ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το ζήτημα των σορών είναι περίπλοκο και απαιτεί χρόνο», καθώς κάποιες από αυτές «είναι θαμμένες στα τούνελ» της οργάνωσης, τα οποία έχει καταστρέψει ο ισραηλινός στρατός, ενώ «άλλες παραμένουν κάτω από τα ερείπια κτιρίων που βομβάρδισε».

Για το Ισραήλ η καθυστέρηση αυτή αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας.

Από την πλευρά της η Χαμάς καταγγέλλει επίσης «πολλές παραβιάσεις της συμφωνίας» και κάνει λόγο για 28 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα μετά τη 10η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες» οι οποίοι πλησίαζαν τα ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Για να βοηθήσει στην αναζήτηση των σορών των ομήρων, μια ομάδα 81 μελών της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (Afad) αναμένει από χθες στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα.

«Είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στα σύντριμμα», δήλωσε χθες Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι αποστολή τους είναι η αναζήτηση σορών «Ισραηλινών και Παλαιστίνιων» θυμάτων.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας «περισσότερα από 280 πτώματα μαρτύρων έχουν εντοπιστεί κάτω από τα συντρίμμια». Οι τοπικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα εκτιμούν ότι περίπου 10.000 πτώματα παραμένουν θαμμένα στα ερείπια.

A panoramic view of modern-day #Gaza City showing nothing but piles of rubble after two years of brutal Israeli war. pic.twitter.com/8hpfkDyAUi — ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) October 14, 2025

Περιορισμένη πρόσβαση

Στο μεταξύ η πρόσβαση στη Γάζα παραμένει περιορισμένη, καθώς το Ισραήλ ελέγχει όλες τις εισόδους στον θύλακα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την επαναλειτουργία του κρίσιμης σημασίας συνοριακού περάσματος της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Ο υπεύθυνος συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ εισήλθε χθες στη Λωρίδα της Γάζας και επισκέφθηκε αρτοποιείο το οποίο πλέον «έχει πρόσβαση σε καύσιμα και αλεύρι, γεγονός που του επιτρέπει να παράγει έως και 300.000 ψωμιά ημερησίως».

Ο ΟΗΕ κήρυξε στα τέλη Αυγούστου πολλές περιοχές της Γάζας σε κατάσταση λιμού, κάτι που διαψεύδει το Ισραήλ, και τώρα τονίζει ότι «θα χρειαστεί χρόνος» για να διορθωθεί η κατάσταση, όπως επεσήμανε χθες το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP). Παράλληλα η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ ζήτησε να επαναλειτουργήσουν όλα τα συνοριακά περάσματα ώστε «να πλημμυρίσει με τρόφιμα» η Λωρίδα της Γάζας.