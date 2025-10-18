Νεκροί εννέα Παλαιστίνιοι στη Γάζα από πυρά του ισραηλινού στρατού – «Παραβίασαν την εκεχειρία» λενε οι IDF

0

Μπορεί η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μια εβδομάδα όμως δεν έχουν σταματήσει οι αιματηρές συγκρούσεις Παλαιστινίων με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Ειδικότερα, η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλαιστίνιων οι οποίοι σκοτώθηκαν, όπως καταγγέλλει, χθες Παρασκευή όταν ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε συντονισμό με το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να ανακτήσουν εννέα μάρτυρες, αφού η ισραηλινή κατοχή στοχοθέτησε χθες λεωφορείο το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους ανατολικά της συνοικίας Ζεϊτούν» στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «εντόπισε ένα ύποπτο όχημα το οποίο περνούσε την κίτρινη γραμμή», τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Αφού έριξαν προειδοποιητικά πυρά, οι Ισραηλινοί στρατιώτες «άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», ενεργώντας «με βάση τη συμφωνία», πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επεσήμανε ότι το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων, ανεβάζοντας σε 135 τον αριθμό των σορών που έχουν επαναπατριστεί στη Λωρίδα της Γάζας από την περασμένη Δευτέρα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδίδει η Χαμάς στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές θα της παραδίδουν 15 σορούς Παλαιστινίων.

Από τη Δευτέρα, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επιστρέψει στις ισραηλινές αρχές τις σορούς 10 Ισραηλινών ομήρων.