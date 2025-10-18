Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό ομήρου που παραδόθηκε την Παρασκευή από τη Χαμάς

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμό ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».

Το Ισραήλ δεν θα κάνει "συμβιβασμό" και "δεν θα φεισθεί προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο" από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.

 