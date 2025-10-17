Τραγωδία στην Σερβία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου

0

Το διώροφο πούλμαν ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε ένα εργοστάσιο ανατράπηκε, στη βορειοδυτική Σερβία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν δρόμο που συνδέει την πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα με το χωριό Γιάρακ, που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι.

Το διώροφο λεωφορείο «ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους και ανατράπηκε» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός του έχει συλληφθεί.

Στις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές φαίνεται το λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει, μέσα σε ένα χαντάκι.

Τρεις επιβάτες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε απόψε ο δήμαρχος της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, ο Μπράνισλαβ Νεντίμοβιτς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση RTS. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες. Ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, ο Βόϊσαβ Μίρνιτς, εξήγησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Από τους 61 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 39 νοσηλεύονται», είπε ο Μίρνιτς, σημειώνοντας ότι πολλοί είναι «σε σοβαρή κατάσταση».

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους ενός εργοστασίου της εταιρείας HealthCare που κατασκευάζει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η HealtCare είναι θυγατρική μιας κινεζικής εταιρείας.