Δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων της χώρας κινδυνεύει με απόλυση

0

Την τρίτη εβδομάδα διανύει το «shutdown»

Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ απειλεί να οδηγήσει στην απόλυση το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων της χώρας, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, που προεδρεύει της κοινοβουλευτικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς.

«Ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ ότι η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια της χώρας, που διαχειρίζεται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων μας, είναι κοντά στο να εξαντλήσει τα έκτακτα κονδύλια που χρησιμοποιεί. Θα χρειαστεί να απολύσει το 80% των εργαζομένων της», δήλωσε το μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για προσωρινές απολύσεις που συνδέονται με το "shutdown" ή οριστικές.

«Δεν είναι εργαζόμενοι που θέλετε να δείτε να επιστρέφουν σπίτια τους. (…) Πρέπει να βρίσκονται στη δουλειά και πρέπει να πληρώνονται», συμπλήρωσε.

Η δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα της, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος της, αφού μία δέκατη ψηφοφορία στη Γερουσία χθες δεν ενέκρινε το σχέδιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα οπλοστάσιο με περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με τον οργανισμό Bulletin of the Atomic Scientists.

Η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ (NNSA) έχει ως αποστολή να σχεδιάζει, να κατασκευάζει, να συντηρεί και να προστατεύει τα πυρηνικά όπλα. Απασχολεί λιγότερους από 2000 δημόσιους υπάλληλους και περίπου 60.000 υπεργολάβους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ερωτηθείς στις συνέπειες του «shutdown» στη NNSA, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χθες στην USA Today πως «από την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα χωρίς τους δεκάδες χιλιάδες (…) εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για την εθνική ασφάλειά μας».

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, που μίλησαν ανώνυμα στην αμερικανική εφημερίδα, το καθεστώς διαθεσιμότητας θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτήν την Παρασκευή.