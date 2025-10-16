Το Ιράν χαιρετίζει την εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

0

Καλεί σε διαπραγματεύσεις τις δύο χώρες

Το Ιράν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και οι δύο γειτονικές του χώρες από την ανατολική του πλευρά, καλώντας σε διάλογο και στην άσκηση της διπλωματίας έπειτα από αρκετές ημέρες φονικών συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εξέφρασε ανησυχία για τα θύματα μεταξύ των αμάχων και απηύθυνε έκκληση για περιφερειακή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να "προσφέρει τη βοήθειά της σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη μείωση των εντάσεων" μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.