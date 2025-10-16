0

Η πρόταση έλαβε 271 ψήφους υπέρ, ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί. Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Στην πρώτη σοβαρή δοκιμασία της σήμερα στην Εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί βρισκόταν σήμερα αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής που έχουν καταθέσει εις βάρος της το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούσαν ότι αμφότερες αυτές οι προτάσεις μομφής θα απορριφθούν μετά την απόφαση που έλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην τις υπερψηφίσει, λαμβάνοντας υπόψη του την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος που υποσχέθηκε ο νέος πρωθυπουργός.

Μια «δαμόκλειος σπάθη» αιωρείται πάνω από το κεφάλι του Λεκορνί, ανέφερε χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, «καθώς η κυβέρνησή του ενδέχεται να ανατραπεί λίγες ώρες μετά τον διορισμό της», καθώς τα πάντα εξαρτώνται από τον αριθμό των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού και του Σοσιαλιστικού κόμματος που δεν θα ακολουθήσουν τις επίσημες γραμμές των κομμάτων τους, δηλαδή την καταψήφιση των προτάσεων μομφής.