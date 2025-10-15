Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας δήλωσε ότι θα ορκιστεί πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

0

Μετά το πραξικόπημα και την ανατροπή του Αντρί Ρατζοελίνα είναι έτοιμος να αναλάβει ο Μικέλα Ραντριανιρίνα

Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Μαδαγασκάρης, συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα, δήλωσε σήμερα ότι θα ορκιστεί «σύντομα» πρόεδρος της χώρας, μετά το πραξικόπημα και την ανατροπή του Αντρί Ρατζοελίνα.

Ο Ρατζοελίνα, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε δίκη από την Εθνοσυνέλευση, καταδίκασε την πραξικοπηματική ανάληψη της εξουσίας από τον Ραντριανιρίνα και αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρά τις διαδηλώσεις της GenZ που ζητούσαν την αποχώρησή του, αλλά και τις εκτεταμένες λιποταξίες στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ραντριανιρίνα είπε στους Μαλγάσιους πολίτες ότι ο στρατός ανέλαβε την εξουσία και διέλυσε όλους τους θεσμούς, εκτός από την Κάτω Βουλή. «Θα ορκιστούμε σύντομα», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, μία ημέρα αφού το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τον κάλεσε να αναλάβει χρέη προέδρου στην πρώην αποικία της Γαλλίας. «Αναλάβαμε την ευθύνη χθες», πρόσθεσε.

Δύο πηγές προσκείμενες στον στρατό είπαν νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ραντριανιρίνα θα ορκιστεί πρόεδρος αύριο ή μεθαύριο. Την Τρίτη, ο συνταγματάρχης δήλωσε ότι μια επιτροπή στρατιωτικών θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, μαζί με μια μεταβατική κυβέρνηση, για δύο χρόνια και στη συνέχεια θα οργανωθούν εκλογές.

Ο Ραντριανιρίνα ήταν ο διοικητής της μονάδας των ειδικών δυνάμεων Capsat η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα με το οποίο ανέλαβε την εξουσία ο Ρατζοελίνα, το 2009. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα σταμάτησε να τον στηρίζει και προέτρεψε τους στρατιώτες να μην πυροβολούν τους διαδηλωτές, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ρατζοελίνα έφυγε την Κυριακή από τη Μαδαγασκάρη με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει η ζωή του. Σύμφωνα με τρεις διπλωματικές και αντιπολιτευόμενες πηγές, πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ντουμπάι. Ο 51χρονος πρώην DJ κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 2009, με την υποστήριξη νέων διαδηλωτών, όμως οι υποσχέσεις που είχε δώσει τότε ότι θα βελτίωνε τις συνθήκες διαβίωσης και θα καταπολεμούσε τη διαφθορά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η Μαδαγασκάρη έχει περίπου 30 εκατομμύρια κατοίκους και τα τρία τέταρτα από αυτούς ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την ημέρα που κέρδισε την ανεξαρτησία της, το 1960, μέχρι το 2020, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 45%, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της είναι μικρότερος των 20 ετών.