Στην Ρωσία σκέφτονται την εισαγωγή βενζίνης

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ

Η Ρωσία έχει την επιλογή να εισάγει βενζίνη, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

«Η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον προηγούμενο δασμό εισαγωγής του 5%, ο οποίος ήταν στην ουσία απαγορευτικός», δήλωσε ο Νόβακ.

«Τώρα η κυβέρνηση μείωσε τον δασμό αυτό στο μηδέν, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.