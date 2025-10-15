Ο Σύρος πρόεδρος θα ζητήσει από τη Ρωσία να παραδώσει τον Μπασάρ αλ Άσαντ

0

Ο Άχμεντ αλ Σάρα πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης.

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας έφτασε στη Μόσχα για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Ο πρόεδρος Σάρα θα ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα είπε στον Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σάρα για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

Ο Σάρα ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024, όντας επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστών, τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία, εκ των βασικών συμμάχων του.

Ο Σύρος πρόεδρος συνοδεύεται στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.